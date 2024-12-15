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Нас убеждали, что это любовь. 5 «счастливых» героинь русской литературы

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Комментарии
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Анна Anmi
Татьяну никто никогда не называл счастливой.  А прочие дамы - вполне себе счастливы. Странный пост для Морены, которая всегда пишет умные мысли. С чего вдруг она забыла, что ничего идеального на этой земле нет и быть не может??? и в самых прекрасных отношениях могут быть разногласия - это нормально! А если мужик ежеминутно с улыбкой признается жене в любви - это еще не означает любовь (это скорее будет означать, что он сошел с ума)))
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