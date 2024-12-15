Нас убеждали, что это любовь. 5 «счастливых» героинь русской литературы

Анна Anmi

Татьяну никто никогда не называл счастливой. А прочие дамы - вполне себе счастливы. Странный пост для Морены, которая всегда пишет умные мысли. С чего вдруг она забыла, что ничего идеального на этой земле нет и быть не может??? и в самых прекрасных отношениях могут быть разногласия - это нормально! А если мужик ежеминутно с улыбкой признается жене в любви - это еще не означает любовь (это скорее будет означать, что он сошел с ума)))