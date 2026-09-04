Шевцов сообщил о размещении США военной инфраструктуры в Армении

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил о возможности размещения США военной инфраструктуры в Армении, вплотную к границе с Ираном, на сессии ВЭФ, проходящей с 1 по 4 сентября во Владивостоке.
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