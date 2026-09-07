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Не только о футболе

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Позор «Атлетико», Кариус остановил «Баварию», аномальный Обамеянг. Главное в еврофутболе

Позор «Атлетико», Кариус остановил «Баварию», аномальный Обамеянг. Главное в еврофутболе

    Как же много разгромов и камбэков! А в Нидерландах дубль сделал… вратарь. В прошедшие выходные европейские чемпионаты порадовали нас большим количеством жарких вывесок: топ-клубы не стали жалеть, даже несмотря на грядущий старт Лиги чемпионов.

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