Позор «Атлетико», Кариус остановил «Баварию», аномальный Обамеянг. Главное в еврофутболе

Как же много разгромов и камбэков! А в Нидерландах дубль сделал… вратарь. В прошедшие выходные европейские чемпионаты порадовали нас большим количеством жарких вывесок: топ-клубы не стали жалеть, даже несмотря на грядущий старт Лиги чемпионов.