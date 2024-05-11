Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, уничтожили временные взводные опорные пункты и живую силу украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
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