Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

ЦСКА за 4,5 млн евро покупает Хелвена у «Атлетико Паранаэнсе». Контракт – до 2027-го

ЦСКА за 4,5 млн евро покупает Хелвена у «Атлетико Паранаэнсе». Контракт – до 2027-го

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ЦСКА согласовал все условия трансфера и с «Атлетико Паранаэнсе», и с игроком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх