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В весеннем разделе Russpass появились тематические экскурсии к 8 Марта

В весеннем разделе Russpass появились тематические экскурсии к 8 Марта

В туристическом сервисе Russpass появился раздел, посвященный весне в Москве. В нем представлены идеи для отдыха, среди которых —прогулки по местам цветения вишни, черемухи, сирени и пионов, посещение площадок Московской международной недели моды, «Московского чаепития» и других городских фестивалей.

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