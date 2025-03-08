В весеннем разделе Russpass появились тематические экскурсии к 8 Марта

В туристическом сервисе Russpass появился раздел, посвященный весне в Москве. В нем представлены идеи для отдыха, среди которых —прогулки по местам цветения вишни, черемухи, сирени и пионов, посещение площадок Московской международной недели моды, «Московского чаепития» и других городских фестивалей.