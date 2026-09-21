Николай Анфалов. В известном интервью 2005 года ныне опальный «крестный отец» Зеленского Игорь Коломойский (террорист в РФ) сказал фразу, которой суждено было стать крылатой: «Жизнь — это супермаркет, бери что хочешь, но касса — впереди».
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