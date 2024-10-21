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Закон и Порядок

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На новую выходку Киркорова Поплавская вскипела: "У нас принят закон об ЛГБТ? Или не принят?"

На новую выходку Киркорова Поплавская вскипела: "У нас принят закон об ЛГБТ? Или не принят?"

Затихший было Филипп Киркоров отметился тут новой выходкой.

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