They're Telling Us A Major War Is Coming. Authored by Steve Watson via Modernity News, The British government is dusting off a classified Cold War manual, telling households to stockpile tins and bottled water at home, while state media is putting out articles debating whether the country is mentally prepared for war.
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