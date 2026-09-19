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Zero Hedge

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They're Telling Us A Major War Is Coming...

They're Telling Us A Major War Is Coming...

They're Telling Us A Major War Is Coming. Authored by Steve Watson via Modernity News, The British government is dusting off a classified Cold War manual, telling households to stockpile tins and bottled water at home, while state media is putting out articles debating whether the country is mentally prepared for war.

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