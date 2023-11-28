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Добрый Мир

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СЕКРЕТ ПАДЕНИЯ АВДЕЕВСКОЙ ПРОМКИ РАЗГАДАН. РУССКИЕ ПУСТИЛИ В ХОД ОСОБОЕ ОРУЖИЕ. СЛУШАЙТЕ!

СЕКРЕТ ПАДЕНИЯ АВДЕЕВСКОЙ ПРОМКИ РАЗГАДАН. РУССКИЕ ПУСТИЛИ В ХОД ОСОБОЕ ОРУЖИЕ. СЛУШАЙТЕ!

В соцсетях расходится ролик, на котором русские бойцы применяют против противника особое оружие. А именно – песни, от которых боевиков ВСУ буквально корёжит в окопах.

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Комментарии
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Лев Добрый
Молодцы герои, работайте дальше братья!😎👍👈
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