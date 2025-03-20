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Китай

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Туркменистан укрепляет позиции в международных транспортных коридорах

Алматы, 19 марта /Синьхуа/ -- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов считает, что страна активно развивает региональное сотрудничество в сфере энергетики и транспорта, передает газета "Нейтральный Туркменистан" в среду.

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