Туркменистан укрепляет позиции в международных транспортных коридорах

Алматы, 19 марта /Синьхуа/ -- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов считает, что страна активно развивает региональное сотрудничество в сфере энергетики и транспорта, передает газета "Нейтральный Туркменистан" в среду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)