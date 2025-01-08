Латвийские шпроты на грани исчезновения: почему национальный продукт оказался не нужен Европе Ирина ВальковаЛатвийские шпроты — один из главных гастрономических символов Прибалтики, продукт с вековой историей, который до недавнего времени пользовался популярностью не только в странах бывшего СССР, но и за его пределами.