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Прибыль ВТБ по МСФО за 4 месяца снизилась на 2,4%

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 81 млрд рублей по итогам апреля и и 203,4 млрд рублей за четыре месяца 2024 года, увеличившись год к году на 32,1% и сократившись на 2,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, в результатах которых была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой.

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