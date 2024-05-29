Прибыль ВТБ по МСФО за 4 месяца снизилась на 2,4%

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 81 млрд рублей по итогам апреля и и 203,4 млрд рублей за четыре месяца 2024 года, увеличившись год к году на 32,1% и сократившись на 2,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, в результатах которых была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой.