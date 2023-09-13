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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Перец, фаршированный булгуром, ветчиной и зелёным горошком

Фаршированные половинки болгарского перца смотрятся очень эффектно. Я предпочитаю фаршировать перец только таким способом и вам советую! В качестве начинки можно использовать как привычный рис с фаршем, так и другие крупы, мясные изделия и овощи.

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