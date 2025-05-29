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Врач рассказал о правилах при пробежке летом

Врач рассказал о правилах при пробежке летом

Даже 10-минутная ежедневная пробежка способна значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: сердечные мышцы становятся выносливее, и укрепляются стенки кровеносных сосудов, благодаря чему стабилизируется пульс и артериальное давление.

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