Врач рассказал о правилах при пробежке летом

Даже 10-минутная ежедневная пробежка способна значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: сердечные мышцы становятся выносливее, и укрепляются стенки кровеносных сосудов, благодаря чему стабилизируется пульс и артериальное давление.
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