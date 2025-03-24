Долгожданная весна наступит в Свердловской области: температура на 7 градусов превысит норму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта, ФедералПресс. В Свердловскую область наконец-то придет настоящая весна. Температура превысит климатическую норму на 3–7 градусов по Цельсию, сообщил в своем телеграм-канале метеоролог Алексей Пулин.
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