Апелляционный военный суд в апреле рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой

Апелляционный военный суд в середине апреля рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, которую заочно осудили на шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщает инстанция.
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