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Царьград

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S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие горячего питания в рейсе

S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие горячего питания в рейсе

Авиакомпания S7 получила штраф в 30 тыс. рублей за ненадлежащее обслуживание 150 пассажиров рейса Братск - Москва, которым не предоставили горячее питание.

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