Депутат Госдумы Вассерман: ЦБ пока не планирует отслеживать криптовалюту

Россиянам не запрещено приобретать криптовалюту и использовать ее в качестве актива на бирже. Обращение крипты не контролируется, так как ее нигде не регистрируют, и пока Центробанк не планирует менять эту ситуацию, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью телеканалу "360".