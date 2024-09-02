В мозге обнаружили новый механизм обучения

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Ученые Университетского колледжа в Лондоне обнаружили новый механизм когнитивной деятельности мозга. Согласно результатам исследования, опубликованным в Nature, неокортекс и таламус мозга взаимодействуют для обнаружения несоответствий между ожиданиями животных и реальными событиями.