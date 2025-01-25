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Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность главы Пентагона

Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность главы Пентагона

Сенат США утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона при минимальном перевесе голосов. Необходимость вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса подчеркнула неполную поддержку среди республиканцев.

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