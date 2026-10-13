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МОСИНФОРМ

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Ученики столичных медиаклассов начали проходить практику в Московском зоопарке и музее «Динамо»

Ученики столичных медиаклассов начали проходить практику в Московском зоопарке и музее «Динамо»

Московский зоопарк, музей «Динамо» и Государственный архив Российской Федерации стали новыми площадками предпрофессиональной практики для столичных медиаклассов.

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