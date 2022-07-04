В Совфеде допустили санкции против компании, снимавшей Белгород со спутника

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что российская сторона вправе ввести санкции против американской компании Maxar, чей спутник снимал Белгород до ракетного удара по городу со стороны ВСУ, передает РИА Новости.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что российская сторона вправе ввести санкции против американской компании Maxar, чей спутник снимал Белгород до ракетного удара по городу со стороны ВСУ, передает РИА Новости.
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