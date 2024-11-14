Навигация для маломерных судов 15 ноября завершится в Петербурге. Распоряжение, опубликованно комитетом по транспорту.
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Навигация для маломерных судов 15 ноября завершится в Петербурге. Распоряжение, опубликованно комитетом по транспорту.