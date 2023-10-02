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Парламентская газета

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Лавров 3 октября встретится с президентами Абхазии и Южной Осетии

Лавров 3 октября встретится с президентами Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 3 октября в Сочи раздельные двусторонние переговоры и трехстороннюю встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией, главой МИД республики Иналом Ардзинбой и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, а также с южноосетинским коллегой Ахасаром Джиоевым.

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