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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» предложит 25 млн евро с учетом бонусов за Чаваррию. «Райо» может потребовать 25 млн в качестве фиксированной суммы (Marca)

« Челси » сделает новое предложение о трансфере  Пепа Чаваррии . Лондонский клуб предложит « Райо Вальекано » около 25 миллионов евро с учетом бонусов за 28-летнего защитника, сообщает Marca.

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