Индексы США открыли последнюю торговую неделю года рекордами

Американские индексы продолжили обновлять максимумы во вторник. На первой сессии после рождественских выходных индекс S&P 500 поднялся на 0,42%, технологический Nasdaq Composite прибавил 0,54%, промышленный индикатор Dow Jones завершил день в плюс 0,43%.
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