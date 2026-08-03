ЛДПР предложила ужесточить наказание за преступления против детей

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе во главе с руководителем фракции Леонидом Слуцким предложили ввести пожизненное лишение свободы без УДО для преступников, совершивших несколько особо тяжких преступлений против детей.
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