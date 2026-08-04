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«Страсбур» купил хавбека сборной США Рейну у «Боруссии» Менхенгладбах за 4 млн евро с учетом бонусов

« Страсбур » объявил о трансфере  Джованни Рейны . 23-летний полузащитник перешел во французский клуб из менхенгладбахской « Боруссии » и подписал контракт до 2031 года.

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