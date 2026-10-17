Carrot Top is thanking well-wishers for their support after his recent hospitalization and set his performance return date for Monday at the Luxor.
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