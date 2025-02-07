Банк Индии снизил ключевую ставку впервые за пять лет

Индийский Центробанк впервые за пять лет понизил ключевую ставку - на 25 базисных пунктов, до 6,25%, после того, как сохранял ее неизменной в течение одиннадцати заседаний подряд, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.