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Как победить свой ночной кашель, и наконец, немного поспать

Как победить свой ночной кашель, и наконец, немного поспать

Вот что нужно знать о том, почему кашель сохраняется в ночное время, и что вы можете сделать, чтобы найти облегчениеКогда вы преодолеваете простуду или грипп, вы можете попасть в адский цикл: вам нужен сон, чтобы восстановиться, но вы теряете его из-за затянувшихся симптомов.

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