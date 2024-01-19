Как победить свой ночной кашель, и наконец, немного поспать

Вот что нужно знать о том, почему кашель сохраняется в ночное время, и что вы можете сделать, чтобы найти облегчениеКогда вы преодолеваете простуду или грипп, вы можете попасть в адский цикл: вам нужен сон, чтобы восстановиться, но вы теряете его из-за затянувшихся симптомов.