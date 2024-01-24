Захарова назвала абсурдным указ Зеленского о российских территориях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписанный Владимиром Зеленским указ о так называемых исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации является абсурдным.
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