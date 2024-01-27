Ретроградный Меркурий 2024: влияние на знаки зодиака и ключевые события года Елена ГалицкаяМеркурий, планета, определяющая наше мышление и общение, в этом году будет нас сопровождать своим ретроградным движением.
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