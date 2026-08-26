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test mazurok

2 подписчика

🤲 Афера на миллионы: как в Евпатории менеджер по доставке авто из‑за рубежа обманывал клиентов 29-летний сотрудник фирмы представлялся директором, заключал договоры и переводил деньги на свой счёт.

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