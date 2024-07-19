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Национальное Собрание Франции с третьей попытки избрало своего президента

Национальное Собрание Франции с третьей попытки избрало своего президента

Голосование, которое прошло сегодня в Национальном собрании Франции, вновь избравшее на пост своего Президента Яэль Браун Пиве ясно дало представление о шансах на получение парламентского большинства в этом обновленном составе, и, соответственно,  шансах  появления во Франции Правительства в среднесрочной перспективе.

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