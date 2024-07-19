Национальное Собрание Франции с третьей попытки избрало своего президента

Голосование, которое прошло сегодня в Национальном собрании Франции, вновь избравшее на пост своего Президента Яэль Браун Пиве ясно дало представление о шансах на получение парламентского большинства в этом обновленном составе, и, соответственно, шансах появления во Франции Правительства в среднесрочной перспективе.