16 декабря в 15:00 Глава муниципального района Николай Моисеев проведёт встречу с жителями во Дворце Культуры "Победа" .
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16 декабря в 15:00 Глава муниципального района Николай Моисеев проведёт встречу с жителями во Дворце Культуры "Победа" .