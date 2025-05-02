Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят школы и детские сады

В Москве на разных стадиях проектирования и строительства находится 22 масштабных инвестиционных проекта (МаИП), цель которых — развитие социальной инфраструктуры, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.