Михаил Ефремов отказался от съёмок в кино и решил сосредоточиться на театральной деятельностиОн служит в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова, а ближайший спектакль с его участием состоится уже скоро — в конце сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Сообщается о смер...
- Пилот рейса Flydu...
- Потерянный рай: ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым