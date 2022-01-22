Вовкин

24 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Обращение к солдатам НАТО !!! Возвращайтесь домой . Для Вас радостная весть . Многие приходили поживиться в Россию но...«Украина ценности...
  • Sofia Smotr
    У этих паразитов еще  хватает совести болтать о  том если начнется война с Россией все как один украинский  народ буд...Foreign Policy: П...
  • Виктор Онегин
    Зеленского капитально запрягли и похрен ему не только Украина и народ её. Что заставят ,то и будут делать. А для прав...Цена дезинформаци...

Украинский День соборности: Злука, которой не было

Украинский День соборности: Злука, которой не было

22 января на Украине очередной праздник – День соборности. Учреждён он в честь торжественного провозглашения  в 1919 году так называемого «Акта злуки» (соединения) Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх