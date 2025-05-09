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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романцев о давлении на «Зенит»: «Какая связь между столетием клуба и игрой? На любой матч футболист обязан выходить с мыслью о победе»

Романцев о давлении на «Зенит»: «Какая связь между столетием клуба и игрой? На любой матч футболист обязан выходить с мыслью о победе»

— Все больше разговоров о дополнительном психологическом давлении на «Зенит» из-за празднования столетия клуба.

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