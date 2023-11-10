На объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО введён режим повышенной готовности

На оперативное устранение последствий непогоды привлечено свыше 10 единиц техники, а также переведены на круглосуточный режим работы 22 аварийно-ремонтные бригады, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.
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