На объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО введён режим повышенной готовности

На оперативное устранение последствий непогоды привлечено свыше 10 единиц техники, а также переведены на круглосуточный режим работы 22 аварийно-ремонтные бригады, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.