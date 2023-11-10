Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Заголовок: смешайте 2 средства.В рецептике уже 4 средства,и опять кальцинированная сода! Которая сразу же в растворе ...Смешайте 2 средст...
  • А Кудасов
    К чему бы эти сообщения? Не спроста. Что то готовиться, что бы в очередной раз население оставить в дураках. Надоело,...Пенсионеров старш...
  • Вовладар Даров
    Слава Российским воинам!!!Танк под командов...

На объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО введён режим повышенной готовности

На объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО введён режим повышенной готовности

На оперативное устранение последствий непогоды привлечено свыше 10 единиц техники, а также переведены на круглосуточный режим работы 22 аварийно-ремонтные бригады, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх