Цена Avalanche выросла до $40, несмотря на опасения по поводу разблокировки токенов

Avalanche (AVAX) прибавила 8% за последние сутки и приблизилась к в $40. Этот рост происходит вслед за более широкой тенденцией, когда стоимость AVAX неуклонно растет на протяжении последней недели, что отражает устойчивое рыночное отношение к альткоину.
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