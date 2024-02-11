Цена Avalanche выросла до $40, несмотря на опасения по поводу разблокировки токенов

Avalanche (AVAX) прибавила 8% за последние сутки и приблизилась к в $40. Этот рост происходит вслед за более широкой тенденцией, когда стоимость AVAX неуклонно растет на протяжении последней недели, что отражает устойчивое рыночное отношение к альткоину.