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Почему звонят про цифровой рубль пенсионерам, новая схема мошенников 2026

Почему звонят про цифровой рубль пенсионерам, новая схема мошенников 2026

Пенсионерам звонят про цифровой рубль мошенники, которые используют запуск новой формы российской валюты как предлог для получения кодов из СМС.

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