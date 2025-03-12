Липовых страховщиков, нарисовавших полисов ОСАГО на 7 млн рублей, будут судить в Петербурге Аферу с полисами автострахования по цене ниже рыночной раскрыли следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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Липовых страховщиков, нарисовавших полисов ОСАГО на 7 млн рублей, будут судить в Петербурге Аферу с полисами автострахования по цене ниже рыночной раскрыли следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.