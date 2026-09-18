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Мистические истории о лесе

Мистические истории о лесе

Лес, который помнил имена В деревню Липовка я приехал в конце октября, когда первые заморозки уже затянули лужи тонким стеклом, а лес вокруг начинал казаться не осенним, а выцветшим.

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