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Квалификация к Гран-при Италии пройдет в формате с особым использованием шин

На Гран-при Италии пилоты «Формулы-1» вновь проведут квалификацию в особом формате. В рамках уик-энда гонщики используют меньшее количество комплектов – 11 вместо стандартных 13.

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