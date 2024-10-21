В Колумбии начался саммит ООН по биоразнообразию

Конференция ООН по биоразнообразию COP16, крупнейший в мире саммит по охране природы, официально началась в понедельник в колумбийском городе Кали, проинформировала ООН, 21 октября передает Anadolu Agency.
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