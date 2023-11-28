ЖК в центре и ритейл-парк на окраине. Какие проекты покажут на ближайшем градсовете

Совещательный орган собирается еженедельно, чтобы рассмотреть и оценить здания, которые планируют построить в Барнауле 29 ноября в Барнауле состоится очередное заседание градостроительного совета, на котором эксперты рассмотрят три объекта.
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