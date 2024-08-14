В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня

Позже Гладков попросит ввести ЧС федерального уровняВ Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Сил, терпения и веры!»: Эвелина Бледанс выразила слова поддержки жителям Курской области, где все еще идут бои
- Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
- Медведев заявил, что СВО должна иметь «экстерриториальный характер» и нужно идти «до Одессы, Харькова, Киева и дальше»
Свежие комментарии